Katliamın mağdurları için köyde şehitlik yapılıp, anıt dikilecek - Haberler

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Katliamın mağdurları için köyde şehitlik yapılıp, anıt dikilecek

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Katliamın mağdurları için köyde şehitlik yapılıp, anıt dikilecek Türk Tarih Kurumu tarafından Erzurum merkez Börekli köyünde toplu mezar kazısı yapılacak.

Katliamın mağdurları için köyde şehitlik yapılıp, anıt dikilecek

ERZURUM - Türk Tarih Kurumu tarafından Erzurum merkez Börekli köyünde toplu mezar kazısı yapılacak.

Bugüne dek Ermeni çetecilerinin ve onların çocuklarının yalanlarını dinledik. Ancak katliamın mağdurları sustu veya onlara söz verilmedi. Ermenilerin büyük katliam yaptığı köylerden biri de Erzurum merkeze bağlı olan eski ismi Mahanda, yeni ismi Börekli köyü. Bu köyde yaşananlarla ilgili Türk Tarih Kurumu, geçtiğimiz aylarda bir araştırma ve çalışma yaptı.

Türk Tarih Kurumu katliamın mağdurlarının torunları ile görüştü. Yakınları Ermeni katliamından sağ kurtulan, onlarca akrabaları da katledilen köylüler Ermeni mezalimini anlattı. Önümüzdeki aylarda Börekli Köyünde kazı yapılacak. 100 yıl sonra da olsa katliamın mağdurları için köyde Şehitlik yapılıp, anıt dikilecek.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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