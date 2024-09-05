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Börekçide Taciz Tartışması: İşçi Darbedildi

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Pendik'te bir işçi, sipariş götürdüğü kadına taciz mesajı attı. Kadının kocası dükkanı bastı ve işçi darbedilerek bıçaklandı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

PENDİK'te iddiaya göre, bir işçi, çalıştığı börekçinin karşısındaki sitede sipariş götürdüğü kadına taciz mesajı attı. Mesaj atan işçinin çalıştığı dükkanı basan koca, diğer çalışanlar tarafından darbedilerek bıçaklandı. Yaşanan olay çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Ertuğrul Gazi Mahallesi, Ertuğrul Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; cadde üzerindeki sitede oturan genç kadın, sitenin karşısındaki börekçiden sipariş verdi. Siparişi götüren İ.D. daha sonra kadına taciz mesajı attı. Kadının kocası U.B., durumu öğrendikten sonra börekçiyi bastı. Börekçinin önünde yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. U.B. ile çalışanlar arasında arbede yaşandı, dükkanın camları kırıldı. Çıkan arbedede U.B. börekçideki çalışanlar tarafından darbedilerek bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı U.B.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, mesaj atan İ.D. ile kavgaya karışan Ö.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yaşanan kavgayı çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Mahalle sakini İbrahim Bozoğlu, "Alacak verecek davası ya da rüşvet isteme zannedip dükkana gittim. 'Bir şey yok, konu kapandı' dediler. Ben daha sonra sosyal medyaya yayılan görüntülerden öğrendim. Bayana mesaj atmış çalışanlardan biri. Eşi gelmiş. Sonra da kavga olmuş. Çalışanda aslında hem kuryelik hem de garsonluk yapıyordu. Bıçakta çekmişler, niye böyle bir şey oldu anlamadım. Bugün zabıta gelip dükkanı mühürlemiş. Dükkan sahipleri de yok burada" dedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan İ.D. ve Ö.D. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

BÖREKÇİ BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN MÜHÜRLENDİ

Öte yandan kavganın yaşandığı börekçi dükkanı belediye ekipleri tarafından dükkandaki reklam tabelalarının uygun asılmadığı gerekçesiyle kapatılarak mühürlendi. Polis ekiplerinin dükkanın önündeki bekleyişi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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