'Boreas Teknoloji' yüksek verimli ürünleriyle Data Centre World Frankfurt'a katıldı - Haberler

BOREAS Teknoloji, Data Centre World Frankfurt'ta veri merkezi sektörünün önemli markalarının bulunduğu gerçek veri merkezi deneyimi sunan alanda soğutma tedarikçisi olarak DC Pro Hassas Kontrollü Dx Klima Cihazı ile yer aldı.

Geçtiğimiz hafta Messe Frankfurt'ta yapılan ve 10 binden fazla misafirin ziyaret ettiği Data Centre World Frankfurt'ta, sektörün dev isimleri bir araya geldi. Bu kapsamda veri merkezlerinin iklimlendirme ihtiyaçlarına özel, ileri teknolojik çözümler üreten Boreas Teknoloji, veri merkezi sektörünün önemli markalarının bulunduğu gerçek veri merkezi deneyimi sunan alanda, soğutma tedarikçisi olarak DC Pro Hassas Kontrollü Dx Klima Cihazı ile yer aldı. Misafirlerini dünya standartlarındaki iklimlendirme çözümleriyle buluşturan Boreas Teknoloji'nin, üretimini yaptığı DC Pro Hassas Kontrollü Dx Klima Cihazı, alanında lider birçok önemli şirketin veri merkezi projelerinde tercih edildi. Toplamda 11 model ve sunduğu 8-82 kilovat soğutma kapasitesi aralığına sahip özellikleri sayesinde kesintisiz sistem güvenilirliği sağlayan cihaz, veri merkezlerinin sıcaklık ve nem değerlerini istenilen değerlerde sabit aralıkta tutuyor. Ayrıca enerji tasarrufu odaklı, yüksek verimli yapısıyla yarınlara değer sağlıyor ve yeşil veri merkezi projelerinin de vazgeçilmez tercihi olmaya hazırlanıyor.

ÖZEL OLARAK GELİŞTİRDİĞİ ÜRÜNLERİNİ ARTIRMAYA DEVAM EDİYOR

Veri merkezi sektörü için özel olarak sunduğu, teknolojik çözümleri artırmak hedefiyle çalışmalarına hız kesmeden devam eden Boreas Teknoloji, yaptığı Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleriyle veri merkezi sektörünü yakın zamanda Kabinet Çözümleri ve Mobil Veri Merkezi Çözümleri gibi yeni ürünleriyle de buluşturmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl ihracat oranını toplam cirosunun yüzde 50'sine ulaştıran Boreas Teknoloji, dünya çapında faaliyetlerini genişletmeye ve ürünlerini ihraç etmeye devam etmek için yatırımlarını sürdürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel