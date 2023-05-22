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Borcunu ödemeyen müşterisini satırla yaralayan kasap, yakalandı

Borcunu ödemeyen müşterisini satırla yaralayan kasap, yakalandı

Güncel Haberler

Samsun'da arkadaşlarıyla mangal yapmak için aldığı etin parasını ödemeyen Murat Ö.'yü satırla bileğinden yaralayan Cemal Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Samsun'da arkadaşlarıyla mangal yapmak için aldığı etin parasını ödemeyen Murat Ö.'yü satırla bileğinden yaralayan Cemal Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Öncel - Güncel

Samsun Güncel Haberler

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