Borcunu ödemeyen müşterisini satırla yaralayan kasap, yakalandı

Samsun'da arkadaşlarıyla mangal yapmak için aldığı etin parasını ödemeyen Murat Ö.'yü satırla bileğinden yaralayan Cemal Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Samsun'da arkadaşlarıyla mangal yapmak için aldığı etin parasını ödemeyen Murat Ö.'yü satırla bileğinden yaralayan Cemal Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.