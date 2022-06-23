Borcu için icracılar geldi, eşyalarını yakıp pencereden attı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borcu için icracılar geldi, eşyalarını yakıp pencereden attı

Demirören Haber Ajansı - Kadir Güneş - Güncel
 - Güncelleme:
Borcu için icracılar geldi, eşyalarını yakıp pencereden attı

GAZİANTEP'te, borcundan dolayı evine icracıların geldiği Nahsen Bozkurt, kendisini kilitlediği odada eşyalarını yakıp, pencereden attı.

GAZİANTEP'te, borcundan dolayı evine  icracıların geldiği Nahsen Bozkurt, kendisini kilitlediği odada eşyalarını yakıp, pencereden attı. Mahallede tedirginliğe yol açan Bozkurt'u, polis 2 saatte ikna etti.

Olay, öğle saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, esnaflık yapan Nahsen Bozkurt'un borcundan dolayı 2 katlı evine icracılar geldi. Ekiplerin avukat nezaretinde gelişine öfkelendiği belirtilen Bozkurt, 1'inci kattaki evinin odasına girip, kapıyı kilitledi. Odadaki eşyalarını yakarak pencereden atan Bozkurt'un evi de yakacağını söylemesiyle olay yerine takviye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, Bozkurt'u iknaya çalışırken, itfaiye ekipleri de binanın önüne branda açıp önlem aldı. Yaklaşık 2 saat sonra polisler tarafından ikna edilip, evden çıkarılan Nahsen Bozkurt, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel

Bozkurt İtfaiye Fırat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title