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Borçlu olduğu kişinin evine kurusıkı tabancayla ateş açan şüpheli gözaltına alındı

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Adana'da kendisine borcu olduğunu iddia ettiği kişinin evine kurusıkı tabancayla ateş açan C.R.'nin tehditler savurduğu anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Polis, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından şüpheliyi gözaltına aldı.

ADANA'da kendisine borcu olduğunu öne sürdüğü kişinin evine kurusıkı tabancayla ateş açan C.R.'nin (17) tehditler savurduğu anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada yayılan görüntüleri ihbar kabul eden polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi 32018 Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu C.R., kendisine borcu olduğunu öne sürdüğü kişinin evine gitti. Sokakta elindeki tabancayla yürüyüp, çevreye tehditler savuran C.R., borçlusunun evine ateş açıp, bölgeden ayrıldı. O anlar, bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyip, Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki evine baskın yaptı. Şüpheli gözaltına alınırken, olayda kullandığı tabancanın kurusıkı olduğu belirlendi. Evde yapılan aramada tabanca ile 11 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan C.R.'nin polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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