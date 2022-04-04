Borçlu olduğu arkadaşını öldürdü, polisin operasyonunda intihara kalkıştı

FIRAT, MALATYA (DHA) - ADANA'da 500 lira borçlu olduğu Özgür Adıgüzel'i (43), çıkan kavgada tabancayla öldüren Fırat Yurt (23) yakalandı. Yurt'un, operasyon düzenlenen evde polisi görünce cinayette kullandığı tabancayla intihara kalkıştığı, ikna edilerek teslim alındığı öğrenildi.

Olay, 8 Mart günü saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür Adıgüzel, kendisine 500 lira borcu olan Fırat Yurt ile mahalledeki kahvehanenin önünde buluştu. Yurt, borcunu ödemeyeceğini belirtince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fırat Yurt, belindeki tabancayı çekip, Özgür Adıgüzel'e peş peşe ateş etti. Kasık ve karın bölgesine 4 kurşun isabet eden Adıgüzel kanlar içinde yerde kalırken, Yurt ise kaçtı. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Özgür Adıgüzel, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.