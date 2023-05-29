Borçlu Manavı Basarak Ortalığı Birbirine Kattı

Sinirli alacaklı önce bıçak çekti, ardından manavı birbirine kattı... O anlar kamerada

Borçlusuna bıçak çekip karpuz fırlatan alacaklı kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da alacaklı olduğu iddia edilen şahıs, manavı basarak ortalığı birbirine kattı. Önce bıçak çekerek saldırmaya çalışan şüpheli, ardından borçlusuna karpuz fırlatıp meyveleri yere döktü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Mayıs Cumartesi günü akşam saatlerinde Aşık Şenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre manav sahibinden bir miktar alacağı olan şahıs, manav dükkanına gelerek parasını istedi. Bir süre sonra işyeri sahibi ile şüpheli arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken şahıs, belinden çıkardığı bıçak ile manava saldırmaya çalıştı. Şahsa dükkanda çalışan kadın engel olurken işyeri sahibi kendini güçlükle dışarı attı. Sinirli şüpheliyi dükkandaki diğer vatandaşlar sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. İşyeri sahibine karpuz fırlatan şüpheli, manavdaki meyveleri ise yere döküp küfürler savurarak dükkanı birbirine kattı. Yaşanan olayı çevredeki vatandaşlar dehşet içinde izlerken şüpheli bir süre sonra olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. Manav sahibi durumu polis ekiplerine bildirirken yaşanan o anlar çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.