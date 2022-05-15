'Borçka Uluslararası Gençlik Tiyatro Buluşması' başladı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Borçka ilçesinde düzenlenen "Borçka Uluslararası Gençlik Tiyatro Buluşması", katılımcı sanatçıların ve vatandaşların yürüyüşüyle başladı.

Borçka Belediyesince Avrupa Birliğinin finansman desteğiyle düzenlenen buluşmanın ilk etkinliği için Danimarka, ABD, İngiltere, Filistin, Mısır, İspanya, İtalya, Fransa, İsveç ve Türkiye'den 25'i yabancı 60 tiyatro sanatçısı ve vatandaşlar, belediye binası önünde toplandı.

"Borçka Uluslararası Gençlik Tiyatro Buluşması" yazılı tişörtler ve tiyatro kostümleri giyen katılımcılar, pankart ve dövizler taşıyarak ilçedeki cadde ve sokaklarda müzik eşliğinde yürüdü.

Belediye binası önünde sonlanan yürüyüşe katılanlar, farklı kültürlere ait müzikler eşliğinde horon oynadı.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, gazetecilere, etkinliklerin hafta boyunca ilçeye sosyal ve kültürel hareketlilik kazandıracağını söyledi.

Sinema ve tiyatro sahnesi olmayan ilçeye bir kültür merkezi kazandırmayı amaçladıklarını belirten Orhan, tiyatro buluşmasının, bu amaca öncülük etmesini umduğunu dile getirdi.

Orhan, etkinlikler kapsamında tiyatro gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler de yapılacağını ifade ederek, "Etkinliklerimiz Borçka'nın her caddesi, sokağı ve okullarında sanatseverlerle buluşacak." dedi.

"Hayatımdaki en iyi deneyimlerimden biri"

Danimarka'dan katılan tiyatro sanatçısı Ruth Lerche, açılış ve karşılamadan çok etkilendiğini söyledi.

Danimarkalı Ole Brekke de gördüklerinden çok etkilendiğini kaydederek, "Burada yaşadıklarımız hayatımdaki en iyi deneyimlerimden biri. Yürüyüşün başından beri tiyatroyu ne kadar çok sevdiğimi söyledim ve insanlar buna reaksiyon verdi. Bu, çok güzel hissettirdi." diye konuştu.

Bir hafta sürecek ve 25 tiyatro gösterimin yapılacağı etkinlik kapsamında bugün "Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit" adlı oyun sanatseverlerle buluşacak.