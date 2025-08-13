Borca Giren Kişi Bahçelievler'de Rehin Alındı, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bahçelievler'de borcunu ödemediği gerekçesiyle rehin tutulan A.S. kurtarıldı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.

Bahçelievler'de borcunu ödemediği gerekçesiyle rehin tutulan kişi kurtarıldı, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 7 Ağustos'ta bir kişinin ulaşamadığı eşi A.S'nin rehin alındığı ve kendisinden para istendiği yönündeki ihbarı üzerine çalışma başlattı.

A.S'nin telefonunu arayan ekipler, kendisini A.S. olarak tanıtan kişinin davranışlarından şüphelenerek harekete geçti.

Hürriyet Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenleyen ekipler, burada rehin tutulan A.S'yi kurtardı.

Olaya ilişkin M.A, J.J, A.B ve A.O. gözaltına alındı.

???????Mağdurun, dolar borcunu ödemediği gerekçesiyle rehin tutulduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden J.J. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
Fenerbahçe Feyenoord'a 5 attı, Hollandalılar çıldırdı: Baş belası, işi berbat etti

Fenerbahçe Feyenoord'a 5 attı, Hollandalılar çıldırdı: Baş belası...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla'da iki sevgili başından vurulmuş halde ölü bulundu

Genç sevgililerin sır ölümü! Evde korkunç halde bulundular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.