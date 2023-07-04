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Borç yapılandırması kapsamında vergi dairelerine 5,5 milyon mükellef başvurdu, 370,4 milyar lira yapılandırıldı, 56,8 milyar lira tahsilat yapıldı.

Borç yapılandırması kapsamında vergi dairelerine 5,5 milyon mükellef başvurdu, 370,4 milyar lira yapılandırıldı, 56,8 milyar lira tahsilat yapıldı.

Güncel Haberler

Borç yapılandırması kapsamında vergi dairelerine 5,5 milyon mükellef başvurdu, 370,4 milyar lira yapılandırıldı, 56,8 milyar lira tahsilat yapıldı.

Borç yapılandırması kapsamında vergi dairelerine 5,5 milyon mükellef başvurdu, 370,4 milyar lira yapılandırıldı, 56,8 milyar lira tahsilat yapıldı.

Kaynak: AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Güncel

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