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Borç tartışmasında kulağını ısırarak parçasını kopardılar

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HATAY'da borç meselesi nedeniyle çıkan tartışmada E.K. (55), arkadaşı İ.K.'nin (52) kulağını ısırarak bir parçasını kopardı. 2 arkadaş hastaneye kaldırılırken, kopan parça sağlık ekiplerine teslim edildi.

HATAY'da borç meselesi nedeniyle çıkan tartışmada E.K. (55), arkadaşı İ.K.'nin (52) kulağını ısırarak bir parçasını kopardı. 2 arkadaş hastaneye kaldırılırken, kopan parça sağlık ekiplerine teslim edildi.

İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi 61 Sokak'taki bir evin bahçesinde İ.K. ile arkadaşı E.K. arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüdü. Taraflar birbirine girerken, E.K. arkadaşı İ.K.'nin kulağını ısırarak bir parçasını kopardı. E.K. de başından darbe aldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar ambulansa alınırken, kopan kulağın parçası sağlık ekiplerine teslim edildi. 2 arkadaş İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İskenderun Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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