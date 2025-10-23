Haberler

Borç Sebebiyle Telefon Dükkanında Silahlı Saldırı

Borç Sebebiyle Telefon Dükkanında Silahlı Saldırı
Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde, borcunu ödemediği gerekçesiyle bir kişiyi pompalı tüfekle yaralayan 17 yaşındaki şüpheli A.E.Ç. yakalandı ve tutuklandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde girdiği telefon dükkanında bulunan E.H.'yi pompalı tüfekle yaralayıp, kaçarken de silahını ve motosiklet kaskını düşüren A.E.Ç. (17) yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, E.H.'yi borcunu ödemediği için vurduğunu öne süren şüpheli tutuklandı.

Olay, 17 Ekim günü saat 17.30 sıralarında Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta meydana geldi. Plakasız bir motosikletle gelen A.E.Ç., hızla içeri girerek elindeki pompalı tüfekle telefon dükkanındaki E.H.'ye ateş açtı. E.H. ayağından yaralandı. Olayın ardından geldiği motosiklete binerek kaçmak isteyen saldırgan, panikle tüfeğini ve kaskını düşürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. E.H., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.H.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bu arada saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BORCUNU ÖDEMEDİĞİ İÇİN VURMUŞ

Polis ekipleri, olay yerinde düşen silah ve kaskı incelemeye alırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, şüphelinin A.E.Ç olduğunu, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine kaçtığını tespit etti. Kozan ve Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.E.Ç.'yi saklandığı adreste yakaladı. Kozan'a getirilerek sorguya alınan şüpheli, E.H.'yi borcunu ödemediği için vurduğunu öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E.Ç., tutuklandı.

