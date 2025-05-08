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Borç Sarmalında Kayıplar: Ramazan Küçük'ün Zor Durumu

Borç Sarmalında Kayıplar: Ramazan Küçük'ün Zor Durumu
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Antalya'da işini büyütmek için aldığı araçlar karşılığında ödemediği çekler nedeniyle borç sarmalına giren Ramazan Küçük, tüm mal varlığını kaybetti. Ailesi, alacaklılar tarafından darbedildi. Küçük, yaşadığı zor koşulları ve adalet arayışını aktardı.

ANTALYA'da işini büyütmek için aldığı araçlara karşılık verdiği çekleri ödeyemeyen Ramazan Küçük (35), borç sarmalına girdi. Küçük, icralık olmaması için araçlarını ve evlerini devrettiği bir akrabasının el koyması sonrasında tüm mal varlığını kaybetti. Araçlar için yazdığı çekler başkalarına verilen Küçük'ün ailesi de alacaklı olduğunu iddia eden kişiler tarafından darbedildi.

Kepez ilçesinde yaşayan Ramazan Küçük, 3 sene önce Kemer'de taşımacılık sektörüne girip şirket kurdu. Kısa sürede işleri yoluna giren Küçük, 250 kişiyi istihdam etti. 2023 yılında yeni araç almak için 13 milyon liralık borç karşılığında çek veren Ramazan Küçük, vadesi geldiğinde ödeyemedi. Galerici arkadaşı A.S., çek karşılığı yeni araç verebileceğini, bu araçları satarak borçlarını ödeyebileceğini söyledi.

TÜM MAL VARLIĞINI KAYBETTİ

Bir süre bu şekilde ödemelerini yapan Küçük, çevresinden de borç aldı. Küçük'ün zor durumda olduğunu gören aile dostları S.D., iddiaya göre araçlarının ve evlerinin icralık olmaması için formaliteden kendi üstüne devir yapabileceğini söyledi. Küçük, 30 araç, 2 arsa ve 2 daireyi S.D.'ye devretti. Bir süre sonra S.D., yine iddiaya göre 4 milyon 250 bin liralık alacağına karşılık Küçük'ün devrettiği tüm mallara el koydu.

ÇEKLER BAŞKALARINA VERİLDİ

Tüm mal varlığını kaybeden Ramazan Küçük, borçlarını ödemek için turizm işi yapmaya başladı. Ancak kullandığı araçların satılması üzerine işsiz kaldı. Elindeki her şeyi kaybeden Küçük, aynı dönemde vadeyle araç aldığı M.K.S.'ye de borcunu ödeyemeyince bu araçlardan da oldu. Araç alımı için kestiği çeklerin başkalarına verildiğini ve borçlandırıldığını öğrenen Küçük, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

AİLE ÜYELERİNİ DARBETTİLER

Diğer yandan, Ramazan Küçük'ün anne, baba ve ablasının yaşadığı eve gelen kalabalık grup, çeklerin karşılığının ödenmediği gerekçesiyle tüm aile üyelerini darbetti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Oğlu Ramazan'ın işlerinin bu olaydan önce çok iyi olduğunu söyleyen Nasih Küçük, "Çocuğumu tefecilerin eline düşürdüler. Aldığı arabaları fazla fiyatlara, oğluma sattılar. 97 arabası, 3 evimiz vardı hepsi bunlar nedeniyle gitti. Bir uzaktan akrabamız 'İcra gelir, bunları benim üzerime yap' demiş. Oğlum da güvenip onun üzerine yaptı. Ancak her şeyimiz gitti. Son arabalarımızla iş yapmaya devam ediyorduk en azından borçlarımızı ödeyelim diye ancak arabaları da elimizden aldılar. Borcun son taksitini ödeme zamanı geldiğinde arabaların da hepsini sattılar. Hiçbir şeyimiz kalmadı" dedi.

'ÖDEDİĞİMİZ HALDE ÇEKLERİMİZİ ALAMIYORUZ'

Maddi olarak çok zor durumda olduklarını söyleyen Nasih Küçük, "Oğlum nerede onu da bilemiyorum. Karşılıksız çek nedeniyle mahkemeden ceza almış ve yakalama kararı çıkmış. Ödediğimiz halde çeklerimizi alamıyoruz. Aynı çekleri başkalarına veriyorlar onlar da bizi icraya veriyor. 15 kişi evimize geldi, bizi darbettiler. Güvenlik kamerası görüntüleri var hepsini polise verdim. Biz yemek yerken bile evimizin ışıklarını açamaz olduk. Ben adalete güveniyorum ve devletimizden yardım istiyorum. Bizi bu insanlardan kurtarın. Arabalarımızı, evlerimizi aldılar. Kiramızı bile ödeyemiyoruz" diye konuştu.

'KORKUDAN GECE IŞIKLARIMIZI AÇAMIYORUZ'

Çok zor günler yaşadıklarını belirten anne Sacide Küçük de "Kimsemiz yok burada. Korkudan gece ışıklarımızı açamıyoruz, torunlarım okula bile gidemiyor. Bizi, oğlumu mahvettiler. Devletimiz bize yardımcı olsun. Oğlumu bunların ellerinden kurtarsınlar ben açlığa razıyım. Yeter ki oğlum bunlardan kurtulsun. Artık bizi öldürecekler. 30 kişi evimize geldiler bizi dövdüler. Ben korkuyorum artık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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