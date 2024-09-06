Borç meselesi yüzünden çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

AKSARAY'da borç meselesi yüzünden çıkan kavgada yaralanan 4 kişi taburcu edildi. Bayram A.'nın yem ve gübre verdiği Ahmet A.'dan (50) yaklaşık 1,5 milyonluk alacağını istemesi üzerine kavganın çıktığı bildirildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Sultanhanı ilçesinde meydana geldi. İlçede esnaflık yapan Bayram A., yem ve gübre verdiği Ahmet A'dan (50) yaklaşık 1,5 milyonluk alacağını isteyince tartışma çıktı. Çıkan tartışma yakınlarının da dahil olmasıyla tekme, yumruk ve kürekli kavgaya dönüştü. Kavgada, Bayram A. (46), Hakan A. (45), Eray A. (26) ve Ayhan A. (56) yaralanırken, polis ekipleri havaya ateş açarak tarafları güçlükle ayırdı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

4 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan 4 yaralı bugün taburcu olurken, kavgaya karışan taraflar birbirinden şikayetçi oldu.