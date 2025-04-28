Borç Meselesi Kavgaya Dönüştü, Bir Kişi Öldürüldü

AYDIN'ın Efeler ilçesinde borç meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı Timur İpçi'yi (43) öldüren Fatih Ü. (47), adliyeye sevk edildi. Fatih Ü., sevk sırasında gazetecilere "Alacağım yoktu, kazayla oldu" dedi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Armutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kahvehanede çalışan Timur İpçi ile arkadaşı çiftçi Fatih Ü. arasında borç meselesi nedeniyle kavga çıktı. Kavgada Fatih Ü., pompalı tüfekle Timur İpçi'ye ateş edip, göğsünden vurdu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İpçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası İpçi'nin cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Fatih Ü., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fatih Ü., adliyeye sevki sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Alacağım yoktu, kazayla oldu" dedi.

Haber-Kamera: Mert CONA/AYDIN,