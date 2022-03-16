'BORÇ' KAVGASINDA AKRABASINI BIÇAKLADI - Haberler

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'BORÇ' KAVGASINDA AKRABASINI BIÇAKLADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde Ayfer A. (34), borç nedeniyle kavga ettiği akrabası Nur Ç.'yi (23) bacağından bıçaklayarak yaraladı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Ayfer A. (34), borç nedeniyle kavga ettiği akrabası Nur Ç.'yi (23) bacağından bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Sinanbey Mahallesi Letafet Sokak'ta meydana geldi. Ayfer A. ile akrabası Nur Ç. arasında, iddiaya göre, borç nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ayfer A., Nur Ç.'yi bıçakla bacağından yaraladı. Nur Ç., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan Ayfer A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

'BORÇ' KAVGASINDA AKRABASINI BIÇAKLADI

'BORÇ' KAVGASINDA AKRABASINI BIÇAKLADI

'BORÇ' KAVGASINDA AKRABASINI BIÇAKLADI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

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