Borç- alacak tartışması kanlı bitti: Bir kişi ağır yaralandı

Alacak nedeniyle tartıştığı eniştesi tarafından tabancayla vurulan bir kişi ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli ise polis tarafından yakalandı.

alacak nedeniyle tartıştığı eniştesi Ramazan D. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında borç- alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen Mehmet F. ile eniştesi Ramazan D., sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan D., belindeki tabancayı çıkartarak kayınbiraderine peş peşe ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Mehmet F. kanlar içerisinde kalırken, Ramazan D. ise olay yerinden kaçtı. Mehmet F., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

YAKALANDI

Öte yandan olayın ardından kaçan şüpheli Ramazan D., Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekiplerince suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)