Borç-alacak kavgası barış töreniyle son buldu

alacak nedeniyle, 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavga ve husumet; düzenlenen barış töreniyle son buldu.

Yenişehir ilçesindeki bir AVM'de Lale ve Altındağ aileleri arasında iki yıl önce borç- alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, Altındağ ailesinden bir kişinin yaralanması sonucu husumet başladı. AK Parti Milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Ali Karakaş ile daha önce İYİ Parti'de iken partisinden istifa eden Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu ile kanaat önderleri, ailelerle görüşerek husumetin son bulmasını istedi. Görüşmeler sonunda iki aile arasındaki husumet, barışla sonuçlandı. Aileler için, Kayapınar'daki bir düğün salonunda barış töreni düzenlendi. Törene milletvekilleri, Kayapınar Kaymakamı Arif Karaman ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri ile bine yakın kişi katıldı. Törende, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu, toplumsal barışın önemine dikkat çekerek, 'Bugün çok hayırlı bir iş için buradayız. Bir sulh için, bu güzelliğe ve hayra ortak olmak için buradayız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum' dedi.

Yapılan konuşmaların ardından dualar eden aileler, tek tek Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek tokalaştı ve barış sağlandı. (DHA)