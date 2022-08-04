Bora Duran Şile Bezi Kültür ve Sanat Şenliği'nde konser verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bora Duran Şile Bezi Kültür ve Sanat Şenliği'nde konser verdi

Bora Duran Şile Bezi Kültür ve Sanat Şenliği'nde konser verdi

33'üncü Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Şenliği'nde şarkıcı Bora Duran konser verdi.

 - Güncelleme:

33'üncü Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Şenliği'nde şarkıcı Bora Duran konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren Duran, konserin ilerleyen saatlerinde annesi Dilek Yalçınduran'ı sahneye çağırdı. Anne ile oğlu 'Unutamam Seni' ve 'Sevemedim Kara Gözlüm' parçalarını seslendirdi.

Şile'nin yaz kış güzel olduğunu söyleyen Duran, "Ailem burada ben Şile'de oturuyorum" dedi. Konserde Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ve İlçe Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya sanatçıya günün anısına hediye verdi.

Ocaklı, Bora Duran ve orkestra arkadaşlarının Şile bezi gömleklerle sahnede olmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Ocaklı, Duran'ın annesinin Şile Belediyesi Musiki Cemiyeti'nde yer aldığını ve ailecek müzisyen olduklarını ifade etti. Duran ise gömleklerin çok rahat olduğunu ve herkese tavsiye ettiğini aktardı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bora Füzesi Şile Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title