'Bonita' ile aramada yolcu valizinde 29 kilo esrar ele geçirildi - Haberler

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'Bonita' ile aramada yolcu valizinde 29 kilo esrar ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Taha Ayhan - Güncel
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'Bonita' ile aramada yolcu valizinde 29 kilo esrar ele geçirildi

MALATYA'da, uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan aramada, yolcunun valizinde 29 kilo 395 gram esrar ele geçirildi.

MALATYA'da, uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan aramada, yolcunun valizinde 29 kilo 395 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında durdurdukları araçlarda arama yaptı. Ekiplerin durdurduğu yolcu otobüsünde narkotik köpeği Bonita'nın da katıldığı aramada, bagajdaki valizin içinde 29 kilo 395 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan yolcuyu gözaltına alarak, emniyete götürdü.


'Bonita' ile aramada yolcu valizinde 29 kilo esrar ele geçirildi

'Bonita' ile aramada yolcu valizinde 29 kilo esrar ele geçirildi

'Bonita' ile aramada yolcu valizinde 29 kilo esrar ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Esrar, Güncel, Haberler

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