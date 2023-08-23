Boncuk Koyu Kum Köpekbalığı Üreme Alanı Oldu

Muğla'nın Gökova Körfezi'ndeki Boncuk Koyu, Kum Köpekbalıklarının önemli üreme alanı olarak belirlendi. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin deniz ekosisteminin korunması için önemli olan bu alanların korunmasının gerekliliği vurgulandı.

Boncuk koyu önemli Kum Köpekbalığı üreme alanı oldu

MUĞLA - Muğla'nın dünyaca ünlü mavi yolculuğun önemli rotası Gökova Körfezinde Akdeniz Koruma Derneği tarafından 2012 yılından bu yana sürdürülen sürdürülebilir balıkçılık ve deniz eko sisteminin korunması çalışmaları sonrası Boncuk koyu kum köpekbalıkları önemli üreme alanı olarak belirlendi.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği toplantısında Türkiye'nin deniz eko sistemindeki sürekliliğin devamı için Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de birçok noktada yaşamlarını sürdüren Kum Köpek Balığı, Keler balığı, Camgöz, İğneli Vatoz ve Domuz balığı gibi nesli tehlikede olan türlerin üreme ve beslenme alanları, Uluslararası Doğayı Koruma Birliğince önemli üreme ve beslenme alanları olarak ilan edildi.

Muğla bölgesinde Gökova Körfezindeki Boncuk koyu kum köpekbalıkları önemli üreme alanı kabul edilirken, Milas Güllük Körfezi Önemli Köpek Balığı ve Vatoz Alanı'na 'Aday' bölge gösterildi. Bilim insanlarının çalışmalarına bir referans niteliğindeki bu karar ile bu alanların korunması, deniz ekosistemlerinin dengesini ve bütünlüğünü sürdürmek açısından önemli olduğu açıklandı.

Deniz canlılarından Kum Köpekbalığı önemli üreme alanı olarak belirlenen Gökova Körfezi içinde yer alan Boncuk Koyu, yıllardır Kum Köpekbalıklarının üreme alanı olarak biliniyor. Akdeniz Koruma Derneği tarafından 2012 yılından bu yana Gökova Körfezinde sürdürülen sürdürülebilir balıkçılık, fok yaşam alanlarının korunması ve Kum Köpek balıklarının koydaki üreme faaliyetleri yakından takip edildi.

Değişik Üniversitelerin Su Ürünleri Fakültelerinin bilim insanlarınca yaz aylarında bilimsel çalışmaların yürütüldüğü Boncuk koyuna son olarak Akdeniz Koruma Derneği tarafından su altı ve su üstü aralıksız görüntü akışı sağlayan kamera sistemi kurularak kum köpekbalıklarının üreme ve günlük hareketleri takip ediliyor.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliğince ülkemizde; Güney kıyılarımızda İskenderun ve Mersin Körfezleri kum köpek balığı, camgöz, iğneli vatoz, uzun keler balığı, kemane balığı, üreme ve beslenme alanı. Antalya Körfezi kadife karınlı camgöz, siyah ağızlı kedi balığı üreme alanı. Güneydoğu Ege Denizi'nde Fethiye Ölüdeniz'den Datça Yarımadası'na kadar olan kısım kum köpek balığı, keler balığı üreme alanı. Ege'de, Gökova, Boncuk Körfezi kum köpek balığı üreme alanı. Sığacık Körfezi kadife karınlı camgöz ve siyah ağızlı kedi balığı ile dikenli camgöz üreme alanı. İzmir Körfezi uzun keler balığı üreme ve beslenme alanı. Kuzey Ege'de Edremit Körfezi büyük beyaz köpek balığı üreme alanı. Trakya kıta sahanlığı camgöz, küçük lekeli kedi balığı, İğneli Vatoz, Kazıkkuyruk balığı, üreme alanı. Marmara'da Kuzey Marmara Denizi kıyı sahanlığı beyaz benekli camgöz, camgöz beslenme alanı. Prens Adaları altı yarıklı boz camgöz ve domuz balığı. Karadeniz'in güneydoğusunda Trabzon ve Rize kıyıları dikenli vatoz üreme alanı olarak belirlendi.