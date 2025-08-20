Boncuk atan oyuncak tabanca ile kuyumcu soymaya çalışan şüpheli tutuklandı

KARABÜK'te boncuk atan oyuncak tabanca ile kuyumcu soymaya çalışan M.G. (48) tutuklandı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. M.G. elinde tabanca ve eldiven, yüzünde maske ile M.D.'ye ait kuyumcu dükkanına girdi. M.G., kuyumcu çalışanından altınları elindeki poşete doldurmasını istedi. Kuyumcu çalışanlarının müdahalesiyle M.G.'nin elindeki tabanca alındı. Tabancanın boncuk atan, oyuncak tabanca olduğu tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından M.G., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesi'ne sevk edilen M.G., bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,