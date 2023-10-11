Bombardıman altındaki Gazze'den İsrail'e roket atışları sürüyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yoğun bombardıman sürerken Filistinli gruplar da İsrail tarafına roket atmaya devam ediyor.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yoğun bombardıman sürerken Filistinli gruplar da İsrail tarafına roket atmaya devam ediyor.

İsrail'in Gazze sınırı yakınında bulunan Sderot şehrinde Filistinli gruplarca çok sayıda roket atıldı.

Sirenlerin çalmasından sonra atılan roketler, İsrail'e ait "Demir Kubbe" savunma sistemince havada imha edildi.

İsrail makamlarından şu ana kadar atılan roketler nedeniyle can kaybı veya maddi hasar oluştuğuna dair bir bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan sessizliğin hakim olduğu Sderot sokaklarında çok sayıda İsrail askeri ve polisinin bulunması göze çarpıyor.

İsrail güçleri zaman zaman şehrin sokaklarında devriye atıyor.

İsrail- Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260'ı çocuk, 200'ü kadın olmak üzere 950 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.