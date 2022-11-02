Bombalı saldırılar sonrası Türkiye'den Somali'ye tıbbi yardım

Somali'nin başkenti Mogadişu'da 29 Ekim'de düzenlenen ve 100'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine, yüzlercesinin yaralanmasına neden olan saldırılar sonrası Türkiye Somali'ye doktor, tıbbi malzeme ve ambulans uçak gönderdi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da 29 Ekim'de düzenlenen ve 100'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine, yüzlercesinin yaralanmasına neden olan saldırılar sonrası Türkiye Somali'ye doktor, tıbbi malzeme ve ambulans uçak gönderdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'den gönderilen doktorları ve tıbbi malzemeleri taşıyan ambulans uçak Somali'ye ulaştı.

Türkiye'den Somali'ye gelen doktorlar yaralıların tedavisine destek olurken, durumu kritik olanlar ambulans uçakla Türkiye'ye götürüldü.

Öte yandan yaralıların tedavisinde kullanılmak üzere ambulans uçak ile gelen 93 bin dolar değerindeki tıbbi malzeme ve ilaç Somalili yetkililere teslim edildi.

Türkiye'den gelen doktorları Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz ve Somali Sağlık Bakanlığı yetkilileri karşıladı.

Başkent Mogadişu'da 29 Ekim'de bomba yüklü araçlarla düzenlenen iki ayrı saldırıda 100'den fazla kişi ölmüş, en az 300 kişi yaralanmıştı.

Bombalı saldırılar sonrası Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud yardım çağrısı yaparak, "Saldırıda yaralananları yurt dışına gönderemediğimiz için uluslararası ortaklarımızdan ve Müslümanlardan doktorlarını buraya göndermelerini istiyoruz." ifadesini kullanmıştı.