Bombalı saldırıda eşi ve kızını kaybeden Mevlüdiye Meydan: Etkisini sırtımda hissettim

İSTANBUL İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında eşi Yusuf Meydan (34) ile kızı Ecrin'i (9) kaybeden Mevlüdiye Meydan (33), patlamanın etkisini sırtında hissettiğini belirterek, "Çok küçük bilinç kaybı yaşadım. Yusuf ile Ecrin'in yerde yattığını gördüm, bir adım bile atamamışlardı.

İSTANBUL İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında eşi Yusuf Meydan (34) ile kızı Ecrin'i (9) kaybeden Mevlüdiye Meydan (33), patlamanın etkisini sırtında hissettiğini belirterek, "Çok küçük bilinç kaybı yaşadım. Yusuf ile Ecrin'in yerde yattığını gördüm, bir adım bile atamamışlardı. Kızımın ve eşimin kanı yerde kalmasın" dedi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da düzenlenen bombalı terör saldırısında, ailesiyle birlikte gezintiye çıkan Yusuf Meydan ile kızı Ecrin yaşamını yitirdi. Eşini ve kızını kaybeden Mevlüdiye Meydan, kayınbiraderinin nişanı öncesi ailece gezmeye çıktıklarını belirterek, "Önce Nişantaşı'na gittik. Ecrin, oradaki bir parkta kedilerle oynadı. Çocuklar acıkınca bir hamburgerciye gittik. Yusuf, kumpir yemek istediğini söyledi. Yürüme mesafesindeki kumpircilere baktık. Herkes birbirine yakındı ve yürüyorduk. Ben de mağazaların vitrinlerine bakıyordum" dedi.

Yusuf Meydan'ın olay anında yanında bulunan ağabeyi Yasin Meydan ise "Her şeyimiz birlikteydi. Terör denen illet, onu benden aldı. Ne Ecrin'ler ne Yusuf'lar ölmesin artık. Kanları yerde kalmadı, kalmayacak" dedi.