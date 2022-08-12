Bombalı Eylem Hazırlığında Olduğu İddiasıyla İstanbul'da Yakalanan Şüpheli Tutuklandı İstanbul’da bombalı eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde özel kuvvetlerine mensup “Xalit Seydo Botan Gever” kod adlı Mehdi Mıhçı tutuklandı. İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde özel kuvvetlerine mensup "Xalit Seydo Botan Gever" kod adlı Mehdi Mıhçı tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, silahlı terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen ve İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla yakalanan PKK'nın sözde özel kuvvetlerine mensup "Xalit Seydo Botan Gever" kod adlı Mehdi Mıhçı'nın, 7 Ağustos'ta Fatih ilçesinde Nur Muhammed Bultan adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandığını açıklamıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından bugün İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. ANKA / Güncel Murat Karayılan İstanbul PKK Güncel Haberler

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