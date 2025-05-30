Bomba Sohbeti Yapan 3 Yolcu Gözaltına Alındı

Bomba Sohbeti Yapan 3 Yolcu Gözaltına Alındı
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Ankara-Diyarbakır seferini yapacak uçakta, 'bomba' kelimesini kullanan 3 yolcu gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldılar. AJet, bu kişileri bir yıl boyunca yasaklı yolcu listesine ekledi.

AJet'in Ankara- Diyarbakır seferini yapacak uçakta, "bomba" sohbeti yaptıkları için gözaltına alınan 3 yolcu, polis tarafından ifadeleri alındıktan sonra idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Esenboğa Havalimanı'nda saat 08.00'de Diyarbakır seferini yapmaya hazırlanan uçakta kalkış öncesi 3 yolcunun, aralarındaki konuşmada "bomba" kelimesini kullandıkları duyuldu.

Durumun haber verilmesi üzerine pilot, güvenlik protokollerini devreye sokarak uçağa polis çağırdı.

Uçaktan indirilerek terminale alınan 3 yolcu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis uçakta ve yolcu bagajlarında detaylı arama yaparken terminale alınan yolculara ikramda bulunuldu.

Aramaların tamamlanmasının ardından AJet'in VF6810 sefer sayılı Ankara-Diyarbakır uçuşu, gecikmeli gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin, ifadeleri alındıktan sonra idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ayrıca AJet, şikayetçi olduğu bu kişileri bir yıl süreyle yasaklı yolcu listesine aldı.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
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