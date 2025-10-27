Haberler

Bomba Şakası Paniğe Neden Oldu: Yolcu Uçaktan İndirildi

Güncelleme:
İstanbul Havalimanı'nda Türk Hava Yolları uçağındaki bir yolcunun 'Sanki üzerimde bomba var' şakası, paniğe yol açtı. Yolcu, polis tarafından uçaktan indirildi.

İSTANBUL-Batman seferini yapmaya hazırlanan Türk Hava Yolları'na ait (THY) uçağında bir yolcunun 'Sanki üzerimde bomba var" şakası paniğe neden oldu. Yolcu polis tarafından uçaktan indirildi.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda meydana gelen olayda; THY'nin İstanbul- Batman seferini yapmaya hazırlanan uçakta kalkış öncesi yolcu alımı tamamladı. Bu sırada bir yolcunun "Sanki üzerimde bomba var" cümlesini kullanarak şaka yaptığı ileri sürüldü. Bunun üzerine kabin memurları durumu uçağın pilotuna bildirdi. Pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı. Bomba şakası yapan yolcu uçaktan indirildi ve kural dışı yolcu prosedürü uygulandı. Uçak daha sonra Batman seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, oğlu yaşam mücadelesi veriyor
Elinde paketli altın olanlar dikkat! Kuyumcu test yaptı, 21'i sahte çıktı
66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Şeriat ülkesinden ezber bozan görüntü
Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu
Tarlada yanmış cesedin sırrı "3 anahtar" ile çözüldü
Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Dikkat! Borsada parası olanları ilgilendiriyor
Şaşırtan isim: Sanat dünyasının gizli emlak kraliçesi ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
