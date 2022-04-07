Bomba imha uzmanları ölümle yaşam arasındaki ince çizgide görev yapıyor

ERZURUM (AA) - Erzurum'da görevli olan ve ihtiyaç halinde çevre illerdeki olaylara da müdahale eden bomba imha uzmanı polisler, halkın huzur ve güvenliği için patlayıcı düzenekleri ve şüpheli paketleri korkusuzca imha ediyor.

İl emniyet müdürlüklerine bağlı bomba imha ve inceleme şube müdürlüklerinde görevli bomba imha uzmanı polisler, polisliğe başladıktan sonra aynı görevi yapan tüm meslektaşları gibi bu işe gönüllü olup çeşitli mülakat ve zorlu testlerden geçiyor.

Daha sonra Ankara Gölbaşı'nda yaklaşık 3 aylık temel eğitimi başarıyla geçmeleri gereken bomba imha uzmanları, görevlerinde üstün başarı elde etmeleri için yaklaşık bir yıl daha mesleki eğitimden geçiriliyor.

Bu zorlu eğitimlerin ardından göreve başlayan bomba imha uzmanları, her türlü önlem almalarına rağmen işlerinin riski yüzünden görevlerini adeta ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgide yapıyor.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli bomba imha uzmanları da olası şüpheli paketlerin ya da bombaların imhası için her an göreve hazır bekliyor.

Göze alınması çok riskli görevlere gönüllü talip olan bomba imha uzmanları, vatandaşların güvenliği için patlayıcı düzeneklerini etkisiz hale getiriyor.

"İlk hatan son hatan olur"

Oldukça riskli olan ve hata kabul etmeyen görevlerini "ilk hatan son hatan olur" prensibiyle titizlikle yapan bomba imha uzmanları, patlayıcı düzeneklerine hassasiyetle müdahale ediyor.

Erzurum'da tam teçhizatlı bomba müdahale ekip aracıyla göreve gidip son teknolojik imkanlardan yararlanan bomba imha uzmanları, patlayıcı tespitinde bomba arama köpeği ve bomba imha robotlarını da kullanıyor.

Sadece Erzurum'da değil talep olması halinde çevre illere de göreve giden bomba imha uzmanları, her türlü patlayıcıya müdahale edebiliyor.

Bölgede bulunan ve vatandaşlar için risk oluşturan eski top mühimmatı ya da patlayıcıların imhasında da görev alan bomba imha uzmanları, teröristlere ve suçlulara karşı operasyonlarda aktif rol alıyor.

Operasyonlarda olası patlamalara karşı gerekli tedbirleri alan ve varsa patlayıcıları imha ederek meslektaşlarının adeta önünü açan bomba imha uzmanları, program ve etkinlik yapılan alanlarda bomba arama köpeklerinin desteğiyle patlayıcı arayıp gerekli önlemleri alıyor.

Her an göreve hazır olmak için eğitimlerini de aksatmayan bomba imha uzmanları, bu çerçevede genellikle belirli bir senaryo çerçevesinde şüpheli araçta eğitimli hassas burunlu köpekle arama, şüpheli çantanın fünye veya robotla imha edilmesi gibi tatbikatlar yapıyor.

Uzmanların en büyük destekçisi "Ertuğrul" ve "Kangal"

Ekipler, bir tatbikatta senaryo gereği 112 Acil Çağrı Merkezine şüpheli çanta bırakıldığı ihbarı doğrultusunda harekete geçerek, önce belirtilen adrese ulaşıp alanda güvenlik çemberi oluşturdu.

Çevre güvenliği alınmasının ardından bomba imha uzmanlarının en büyük yardımcısı konumundaki "Ertuğrul" isimli bomba imha robotu, çantanın bulunduğu alana yönlendirilerek hedefi etkisiz hale getirdi.

Senaryo gereği aynı bölgede başka bomba olması ihtimaline karşın bu kez özel kıyafetlerini giyen bomba uzmanı, "Kangal" isimli sinyal kesici cihaz yardımıyla şüpheli çantanın bulunduğu alanda inceleme yaptı.

Kendi can güvenliği kadar etrafındaki diğer insanların da zarar görmemesi için çaba sarf eden bomba uzmanı, kontrollü şekilde incelediği çantanın içerisinde ve çevresinde farklı bir patlayıcının olmadığını belirleyince işaretle durumu meslektaşlarına iletti.

Bomba, hassas burunlu "Bumble"nin gözünden kaçmadı

Tatbikatın üçüncü kısmında ise bomba imha uzmanları, şüpheli bir otomobilde patlayıcı madde arama dedektör köpeği "Bumble" yardımıyla arama yaptı.

Gerçeği aratmayan tatbikatta, otomobilin altına yerleştirilen düzeneği kısa sürede tespit eden dedektör köpeği, yere oturup "pasif tepki" verdi.

Bomba uzmanları, bunun üzerine hassas burunlu dostlarına ikinci kez eğitim amaçlı arama yaptırdı.

Otomobilin üzerindeki düzeneği bu kez başka bir yere yerleştiren uzmanlar, "Bumble"nin yeniden arama yapmasını istedi.

İkinci kez de bomba düzeneğini kısa sürede bulan dedektör köpeği, ekip arkadaşlarınca ödüllendirildi.