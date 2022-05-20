Bomba iddia! Murat Ongun'un başını Koç ailesi hakkında yazdıkları yedi - Haberler

İBB Başkanı İmamoğlu'nun yankı uyandıran Karadeniz turu, tartışmaları da beraberinde getirdi. Gezi sırasında çekilip daha sonra yayınlanan bir fotoğrafta, İmamoğlu'nun gazeteciler Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök gibi isimlerle poz vermesinin ardından, Murat Ongun'un gazeteci İsmail Küçükkaya aracılığıyla yaptığı açıklaması çok konuşuldu.

Küçükkaya, Ongun'un, "Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Topu topu 200-300 kişinin kendi aralarındaki yorumlarıdır. Nagehan Alçı o bölgede çok seviliyor. Biz fotoğrafın bütününe bakıyoruz" dediğini aktardı.

Fotoğrafla başlayan tartışma bu açıklamayla alevlenirken, süreç İmamoğlu'nun göreve geldikten sonra oluşturduğu basın sözcülüğü makamını kapatmasına kadar geldi. Olayın yankıları sürerken konuyla ilgili ciddi bir iddia ortaya atıldı.

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Ekrem İmamoğlu'nun İBB Sözcülüğü birimini kapatmak zorunda bırakan olayın arkasında kendi hesabından Murat Ongun tarafından atılan Koç ailesi tweeti çıktı. Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan bu süreci yazdı ve Koç ailesinin görevden almayı şart koştuğunu söyledi.

İmamoğlu'nun olaylı Karadeniz turu sonrasındaki "Vız gelir tırıs gidersiniz" çıkışında Ongun'un imzası olmasa da Ali Koç'a yönelik "Bu dilin Koç Ailesi'ne zarar vermemesi dileğiyle" diye biten tehditvari tweet'in Ongun tarafından atıldığı söyleniyor. Hatta İmamoğlu, tweet atıldıktan birkaç gün sonra Ali Koç'u bizzat ziyaret edip özür de dilemişti. Kulislerde Ongun'un kellesini bu tweet'in aldığı konuşuluyor. Hatta Ali Bey'in bunu şart koştuğu da iddialar arasında.