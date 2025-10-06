Haberler

Bolvadin'de Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir hafif ticari aracın çarptığı yaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, Mevlüt İnceer'in yaşamını yitirmesi üzerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

M.E. idaresindeki 34 EDE 033 plakalı hafif ticari araç, Akcan Parkı yakınlarında yolda yürüyen Mevlüt İnceer'e çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kazada, İnceer olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
