Bolvadin'de sel... Geçen ay evleri yıkılan ailenin şimdi de sığındıkları derme çatma yapıyı su bastı - Haberler

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Bolvadin'de sel... Geçen ay evleri yıkılan ailenin şimdi de sığındıkları derme çatma yapıyı su bastı

İhlas Haber Ajansı - Onur Dal - Güncel
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Bolvadin'de sel... Geçen ay evleri yıkılan ailenin şimdi de sığındıkları derme çatma yapıyı su bastıAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ve dolu sebebi ile birçok ev ve besihaneyi sel bastı.

Bolvadin'de sel... Geçen ay evleri yıkılan ailenin şimdi de sığındıkları derme çatma yapıyı su bastı

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ve dolu sebebi ile birçok ev ve besihaneyi sel bastı.

Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde aniden başlayan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 2 saat süren gök gürültülü sağanak yağış sonrası sel suları deyim yerindeyse önüne ne kattıysa alıp gitti. Selden en çok etkilenen yerlerin başında ise Okul Mahallesi geldi. Selden dolayı birçok ev ve besihaneleri sel bastı.

Talihsiz aile selden ikinci defa zarar gördü

Geçtiğimiz ay yaşanan selde evleri yıkılan Ağıönü ailesinin bu defa da sığındıkları derme çatma yapıyı sel suları bastı. Eşiyle birlikte sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Cemalettin Ağıönü, "Allah daha beterinden korusun, yine sel başladı. Felaket derecede sel var. Bir ay önce selden dolayı evim yıkıldı, yine sel başladı yine kaldığımız yeri sel bastı devletten yardım istiyorum" dedi. Necmeddin Aydın isimli mahalle sakini ise selden dolayı evinin su bastığını kaydetti. Yolların da sular altında kaldığını ifade eden Aydın, kendilerine yardım elinin uzanmasını istedi.

Öte yandan, belediye tarafından bölgede başlatılan sel sularının tahliye çalışması ise devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Onur Dal - Güncel

Karahisar Aydın su Güncel Haberler

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