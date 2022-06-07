Bolvadin'de sağanak yağıştan evi hasar gören aileye konteyner verildi - Haberler

Bolvadin'de sağanak yağıştan evi hasar gören aileye konteyner verildi Bolvadin'de sağanak yağış nedeniyle evi hasar gören aileye, AFAD'tan konteyner verildi. Bolvadin'de sağanak yağış nedeniyle evi hasar gören aileye, Afad'tan konteyner verildi. İlçeye bağlı Dişli beldesinde eşiyle yaşayan Cemalettin Ağılönü'nün kerpiç evi geçen hafta etkili olan sağanak yağış nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Bolvadin Kaymakamlığı ile Afyonkarahisar AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince, yapılan incelemede evde oturulması riskli görüldü. Hasar gören evlerinden tahliye edilen Ağılönü ailesinin eşyaları, AFAD tarafından verilen geçici konteynere taşındı. Cemalettin Ağılönü, kendilerine yardımda bulunan Bolvadin Kaymakamlığı ile AFAD İl Müdürlüğüne teşekkür etti. AA / Arif Yavuz - Güncel AFAD Güncel Haberler

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