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Bolvadin'de patpat ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tarım aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Yaşar S, idaresindeki 42 ABT 33 plakalı otomobil, Harlak mevkisinde Tevfik P'nin kullandığı tarım aracıyla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Tarım Güvenlik Yaralanma Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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