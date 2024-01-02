Bolvadin'de patpat ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tarım aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Yaşar S, idaresindeki 42 ABT 33 plakalı otomobil, Harlak mevkisinde Tevfik P'nin kullandığı tarım aracıyla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.