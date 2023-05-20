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Bolvadin'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı ve şehit Hasan Basri Tek anıldı

Bolvadin'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı ve şehit Hasan Basri Tek anıldı

Güncel Haberler

Bolvadin'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı ve şehit Hasan Basri Tek'in mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Bolvadin'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Ö.C, idaresindeki 26 UY 270 plakalı otomobil, Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan İ.Ç'ye (38) çarptı.

Kazada yaralanan İ.Ç, sağlık ekiplerince Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri otomobil sürücüsünü ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Bolvadin'de şehit Hasan Basri Tek, mezarı başında anıldı

Bolvadin'de şehit Uzman Çavuş Hasan Basri Tek, şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Tek'in ailesi, jandarma ve polis memurları, şehidin kabrini ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

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Kaynak: AA / Güncel

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