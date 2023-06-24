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Bolvadin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinden meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, Mehter sokak ve Hekimoğlu caddesi kesişiminde meyana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Ö. İdaresindeki 03 AAP 303 plakalı otomobil ile M.C. İdaresindeki 03 KF 685 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonra olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.C. ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine götürülürken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolvadin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinden meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Mehter sokak ve Hekimoğlu caddesi kesişiminde meyana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Ö. İdaresindeki 03 AAP 303 plakalı otomobil ile M.C. İdaresindeki 03 KF 685 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonra olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.C. ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine götürülürken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Dal - Güncel

Karahisar Güncel Haberler

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