Bolvadin'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı - Haberler

Bolvadin'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı
AA - Arif Yavuz - Güncel
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis ekipleri motosiklet denetimi gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis ekipleri motosiklet denetimi gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kurdukları uygulama noktasında motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, denetimlerde plakasız ve tescilsiz 14 motosikleti trafikten men etti.
Trafikten men edilen motosikletler otoparka çekildi.
AA / Arif Yavuz - Güncel