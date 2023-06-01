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Bolvadin'de Kurallara Uymayan Motosiklet Sürücülerine 10 Bin 500 TL'lik Trafik Cezası

Bolvadin'de Kurallara Uymayan Motosiklet Sürücülerine 10 Bin 500 TL'lik Trafik Cezası

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tescilsiz ve kurallara uymayan motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimde yaklaşık 10 bin 500 TL'lik trafik cezası kesildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tescilsiz ve kurallara uymayan motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimde yaklaşık 10 bin 500 TL'lik trafik cezası kesildi.

Denetim Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapıldı. Çok sayıda ekibin görev aldığı denetimde motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimde abart egsoz takılı, ehliyetsiz ve plakasız motosikletler ile kırmızı ışıkta geçenlere yaklaşık 10 bin 500TL trafik cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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