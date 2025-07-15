Bolvadin'de Komşusunu Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, arazi tartışması nedeniyle komşusunu bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen M.M.T, gözaltına alınarak tutuklandı. Olay, Bağlarüstü Mahallesi'nde meydana geldi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde komşusunu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bolvadin Devlet Hastanesinde tedavisi tamamlanan M.M.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bağlarüstü Mahallesi Lale Sokak'ta, dün, araziye bırakılan saman balyaları meselesinden çıkan kavgada M.M.T'nin bıçakla komşusu Yusuf B'yi öldürdüğü öne sürülmüştü.???????

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: PKK, Öcalan'ın özgür olmasını istiyor

Silah bırakmaya başlayan PKK'dan çok konuşulacak "Öcalan" şartı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye ordusu Süveyda'ya girdi, ateşkes ilan edildi

Suriye ordusu Süveyda'ya girdi, ateşkes ilan edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.