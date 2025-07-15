Bolvadin'de Komşusunu Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, arazi tartışması nedeniyle komşusunu bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen M.M.T, gözaltına alınarak tutuklandı. Olay, Bağlarüstü Mahallesi'nde meydana geldi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde komşusunu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Bolvadin Devlet Hastanesinde tedavisi tamamlanan M.M.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bağlarüstü Mahallesi Lale Sokak'ta, dün, araziye bırakılan saman balyaları meselesinden çıkan kavgada M.M.T'nin bıçakla komşusu Yusuf B'yi öldürdüğü öne sürülmüştü.???????
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel