Bolvadin'de Kamyonet ile Tarım Aracı Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kamyonet ile 'patpat' tarım aracının çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olayla ilgili sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kamyonetle "patpat" diye tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
S.D. (43) idaresindeki 26 ZF 271 plakalı kamyonet, Organize Sanayi Bölgesi kavşağında M.T. (80) yönetimindeki "patpat" ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, M.T. hayatını kaybetti, tarım aracında yolcu olarak bulunan H.T. (72) ile kamyonet sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, Bolvadin ve Emirdağ'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
