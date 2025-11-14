Bolvadin'de Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreste yapılan aramada, 41 kilo 120 gram kıyılmış tütün, 6 bin 240 doldurulmuş makaron, (filtreli sigara kağıdı) 1421 paket kaçak sigara ile 14 paket kaçak çay ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan E.A, H.A, H.İ.K. ile E.K'ye adli işlem yapıldı.