Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından araç sürücülerine yönelik trafik ve asayiş denetimi yapıldı. Denetimde 318 araçta bulunan 461 sürücü ve yolcunun kimlik sorgulamaları ve evrak kontrolleri yapıldı. Cezai işlem uygulanmadığı belirtildi.

Bolvadin'de Jandarma Ekipleri Trafik ve Asayiş Denetimi Yaptı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından araç sürücülerine yönelik trafik ve asayiş denetimi yapıldı.

Denetim Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Dişli Kavşağında gerçekleştirildi. Denetimde ekipler durdurdukları 318 araçtaki 461 sürücü ve yolcunun kimlik sorgulamaları ile birlikte evrak kontrolleri yapıldı. Denetimler sonucunda herhangi bir sürücüye cezai işlem uygulanmadığı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR