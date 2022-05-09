ELEKTRİK TESİSATINDAN 20 İŞ YERİ KÜL OLDU - Haberler

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ELEKTRİK TESİSATINDAN 20 İŞ YERİ KÜL OLDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bolvadin'de çıkan yangında 20 iş yeri alevlere teslim oldu (3)Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Bolvadin'de bir iş yerinde başladıktan sonra hızla yayılan yangında kullanılamaz hale gelen iş yeri sayısının 20 olduğunu belirtti.

Bolvadin'de çıkan yangında 20 iş yeri alevlere teslim oldu (3)

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Bolvadin'de bir iş yerinde başladıktan sonra hızla yayılan yangında kullanılamaz hale gelen iş yeri sayısının 20 olduğunu belirtti. Çarşıda inceleme yapıp yetkililerden bilgi alan Vali Çiçek, "Sabaha karşı 5.45 civarında başlayan yangın 20 bağımsız yapıya zarar vermiş ve çoğu tamamen yanmıştır. Bunların 8'i tescilli yapıydı. İlk belirlemelere göre kasap dükkanının elektrik tesisatından çıkan yangın yapıların tamamının ahşap olmasıyla kısa sürede diğerlerine yayıldı. Arkadaşlarımız çok erken vakitte müdahale etti. Sevincimiz can kaybı olmaması. Zayiatın diğer dükkanlara, diğer işyerlerine sıçrama ihtimali vardı. Bolvadin'de bu ikinci yaşadığımız yangın korkusu. Yapıların eski ve ahşap olması, muhtemelen elektrik tesisatlarında arızadan dolayı kaynaklandığını düşünüyoruz. Çabuk şekilde enkazlar kaldırılarak, esnafa devletimiz gerekli yardımları yapacaktır" diye konuştu. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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