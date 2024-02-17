Bolvadin'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı, 2 zanlı tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan C.K. ile F.K, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Akçeşme Mahallesi Çarşı Camisi arkasında dün iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir yabancı uyruklu ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.
Olay yerinden kaçan C.K. ile F.K. polis ekiplerince yakalanmıştı.