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Bolvadin'de 7 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı, şoför tutuklandı

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde durdurulan bir araçta Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalanırken, olayla ilgili araç şoförü ile yanında bulunan bir şahıs tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde durdurulan bir araçta Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalanırken, olayla ilgili araç şoförü ile yanında bulunan bir şahıs tutuklandı.

Olay, Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe girişinde kontrol noktası oluşturan jandarma ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta bulunan şahısların kimlik sorgulamalarını yapan ekipler 9 kişiden 7'sinin Suriye uyruklu olduklarını ve yurda kaçak yollardan girdiklerini tespit etti. Ardından gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıslar İl Göç İdaresine gönderilirken, araç sürücüsü Türk vatandaşı M.N.B. ve A.E., isimli şahıslar ise gözaltına alındı. Jandarmada ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karahisar Jandarma Tragger Suriye Güncel Haberler

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