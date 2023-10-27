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Bolvadin'de 4 Milyon 600 Bin Makaron Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir tırda yapılan operasyonda, gümrük kaçağı 4 milyon 600 bin makaron ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan tırın sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.