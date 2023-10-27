Bolvadin'de 4 Milyon 600 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir tırda yapılan operasyonda, gümrük kaçağı 4 milyon 600 bin makaron ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan tırın sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir tırda 4 milyon 600 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine M.Ö. idaresindeki tırı durdurdu.
Araçta gümrük kaçağı 4 milyon 600 bin makaron ele geçirildi.
M.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Güncel