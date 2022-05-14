Boluspor, sahaya çıkan Ankaragücü'nü alkışlarla karşıladı - Haberler

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Boluspor, sahaya çıkan Ankaragücü'nü alkışlarla karşıladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Boluspor, sahaya çıkan Ankaragücü'nü alkışlarla karşıladı

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olan Boluspor, gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan rakibini sahada alkışlarla karşıladı.

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olan Boluspor, gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan rakibini sahada alkışlarla karşıladı.

Geçtiğimiz haftalarda Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 37'nci haftasında konuk ettiği Bolusporlu oyuncuların alkışlarıyla sahaya çıktı. Kırmızı-beyazlıların bu hareketi tribünler tarafından alkışlarla karşılanarak büyük beğeni topladı. İki takım oyuncularının samimi halleri ise dosthane görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

(Ali Nargüner - Oğuzhan Halil Özbek/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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