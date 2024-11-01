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Bölücü Terör Örgütüne Yönelik 'Gürz-25' Operasyonları Başarıyla Tamamlandı

Bölücü Terör Örgütüne Yönelik 'Gürz-25' Operasyonları Başarıyla Tamamlandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Gürz-25' operasyonlarında 11 ilde 37 mağara ve sığınak imha edildi, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ildeki bölücü terör örgütüne yönelik 'Gürz-25' operasyonlarında 37 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde 11 ilde bölücü terör örgütüne yönelik 'Gürz-25' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timleri ile Beytüşşebap, Silopi, Uludere, Nusaybin, Ömerli, Dargeçit, Palu, Payas, Şenyayla, Pervari, Nazımiye, Iğdır merkez, Yayladere, Mutki ve Hakkari merkez kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonlarda, 37 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Yapılan aramalarda, 661 kilogram patlayıcı madde, 4 ısı güdümlü tanksavar mühimmatı, 3 roketatar, 3 makineli tüfek, 4 keskin nişancı tüfeği, 12 piyade tüfeği, 105 el bombası, 78 roketatar mühimmatı, 25 top, havan ve bombaatar mühimmatı ve 15 bin 67 mermi ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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