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Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylelikle 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısının 65'e yükseldiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 1999 ve 2012 yıllarında terör örgütüne katıldıkları ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 65'e yükseldi" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanlığı PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

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